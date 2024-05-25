ロンハーマン ノースリーブ タンクトップ グリーン

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■ブランドロンハーマン■説明伸縮性があり、綺麗なシルエットです。これからの季節は羽織りのインナーに使っても可愛いです◎ネックラインとアームホール部分がスカラップになっているので抜き襟コーデのインナーにもピッタリです■サイズS着丈：約48身幅：約21伸縮性あり平置き実寸。■状態目立った傷や汚れ等なく美品です。※素人自宅保管のため完璧を求める方はご遠慮ください。■素材■カラーグリーン#いとり出品中商品管理番号い柄・デザイン···無地カラー···グリーンカップ···カップなし季節感···春、夏、秋