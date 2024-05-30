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バンヤードストーム/BARNYARDSTORM ロングシャツ
商品番号 O28240608172
商品名

バンヤードストーム/BARNYARDSTORM ロングシャツ
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 1,669 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケット付きロングシャツです。透け感があります。サイズ:表記1色:　黒身幅:約56cm肩幅:　約66cm着丈:約105cm袖丈:約39cm☆質問等ありましたら遠慮なく！　☆小さく畳んての発送になります。　よろしくお願いします。
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