コットンキャミソール　ハクジ お値引きしました‼️

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商品詳細
一度使用して手洗いで洗濯しました。状態はいい方です！箱はなしです。カラーはグリーンでカップ付きキャミソールです。とってもかわいいのですが、同じようなものが増えてあんまり着る機会がなくなったので、出品させてもらいます(^^)
http://narcologia.ru/goods/update174395.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle185466.html
http://narcologia.ru/goods/composite729554.html
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