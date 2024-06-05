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【新品 箱付き】ディオール 三つ折り財布 サドル ロータスウォレット
商品番号 D51989647431
商品名

【新品 箱付き】ディオール 三つ折り財布 サドル ロータスウォレット
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 4,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして誠にありがとうございます【新品・未使用】【本物保証】【即購入OK】これはすべて真実の実物の写真ですこちら大手ブランドショップにて鑑定済み品を購入の確実正規品です❗レディースコンパクトアシンメトリースモールChristianDior使いやすい三つ折り財布です。大人気の商品でこちらのお色味は女性に大人気です。ジャガード地で一目でディオールと分かり、Dのブランドロゴが一際目立ちます♫とっても映えるお財布です。コーデのワンポイントとしてもお洒落です❤︎ブランド:ディオール商品名:ロータスウォレットライン:サドル素材:オブリークジャガードサイズ:約10×9×2.5cmイタリア製付属品:専用箱、カードです、保管袋購入時の箱、ギャランティカード付きになります。傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上ご購入をお願いします。仕様:小銭入れ×1・札入れ×1・内ポケット×2・カード入れ×4・外ポケット×1※全て検品済みで特に問題ありません。　ご安心ください⑅◡̈*発送時間:24時間以内✨★即購入OK☺︎⚠️必ずプロフィールをご確認下さい⚠️ご了承いただけましたらご購入お願い致しますすり替え防止の為返品・交換はしません。#ディオール#折りたたみ財布#折り畳み財布#ミニ財布#三つ折り財布
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