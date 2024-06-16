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フェイラー　サーティワン　バッグ
商品番号 F99136157013
商品名

フェイラー　サーティワン　バッグ
ブランド名 フェイラー
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年の夏に数回使用しました。シェニール織の部分は汚れなく綺麗ですが、取っ手に使用感が感じられるため「やや傷や汚れあり」にしています。取っ手を内に畳み込みA4サイズで発送します。
http://narcologia.ru/goods/mythic682335.html
http://narcologia.ru/goods/response921342.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant541282.html

フェイラー　サーティワン　バッグ
FEILER MAGAZINE 詳細 | フェイラー(FEILER)オフィシャルブランドサイト

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