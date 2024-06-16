フェイラー　サーティワン　バッグ

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商品詳細
去年の夏に数回使用しました。シェニール織の部分は汚れなく綺麗ですが、取っ手に使用感が感じられるため「やや傷や汚れあり」にしています。取っ手を内に畳み込みA4サイズで発送します。
http://narcologia.ru/goods/mythic682335.html
http://narcologia.ru/goods/response921342.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant541282.html
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