リバティ　シャツカラー7分袖ワンピース(Mina)

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商品詳細
リバティ社アーカイブの作品からインスパイアされた「ミナ」は、ペルシャ式庭園スタイルで描かれた小さな植物のデザインです。カーネーションを含む簡略化された花が上向きに配置され、その周りを枝葉が取り囲んでいます。小さめの衿とボタン下位置に少しギャザーが入ったデザインで、ポケットが左胸に付いています。胸回り 約96cm袖丈 約36cm肩幅 約40cm身丈 約100cmリバティタナローン(綿 100%)日本製袖丈···七分袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋、冬
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