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リバティ　シャツカラー7分袖ワンピース(Mina)
商品番号 D19608368763
商品名

リバティ　シャツカラー7分袖ワンピース(Mina)
ブランド名 リバティ
特別価格 税込 6,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リバティ社アーカイブの作品からインスパイアされた「ミナ」は、ペルシャ式庭園スタイルで描かれた小さな植物のデザインです。カーネーションを含む簡略化された花が上向きに配置され、その周りを枝葉が取り囲んでいます。小さめの衿とボタン下位置に少しギャザーが入ったデザインで、ポケットが左胸に付いています。胸回り　約96cm袖丈　　約36cm肩幅　　約40cm身丈　　約100cmリバティタナローン(綿　100%)日本製袖丈···七分袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/approximate523420.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy15953.html
http://narcologia.ru/goods/mythic340635.html
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