エルメス　フールトゥ mm キャンバス　赤　エールライン　トートバッグ

素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···レッド人気モデル/シリーズ···HERMESフールトゥMM20年ほど前くらいにエルメス正規店で購入したものになります。かなり物が入るので愛用していました。赤もいい差し色でした。あまり最近使用していないため、使ってくださる方いかがですか？若干のスレなどはありますがまだまだ綺麗だと思います。HERMES☆■ブランド名:エルメス■正式名称:フールトゥMM■サイズ:約42x32x10■素材:キャンバス■カラー:赤■商品状態:使用感ありますが、綺麗かと思います■仕様:#エルメス#HERMES#トートバッグ#ハンドバッグ#エールライン#MM#レディース■正規品【購入先】:エルメス直営店自信購入☆気になる点がある方は気軽にコメント下さい(^-^)型名···フールトゥ柄/種類···キャンバス_無地



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