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山葡萄の蔓　Sランク　770g
商品番号 Y76216425546
商品名

山葡萄の蔓　Sランク　770g
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 7,284 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長野県産山葡萄の蔓です。重さ　770g樹皮の厚み普通長さ　あり幅　普通なめし済みランクS級品ひごに加工しやすい節や曲り少ないかなりおすすめ！
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http://narcologia.ru/goods/manufacture487141.html
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