スーツケース 前面開閉式トロリーケース S 旅行カバン機内持ち込み可能-ピンク

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日中仕事のため、納期は4～7日です。お急ぎの方はご購入前にご検討ください。ご理解をお願いいたします。ご質問ありましたら、お気軽にお問い合わせください。カラー：ホワイト、ピンク、ブルー、ブラック容量 約42Ｌ 重量：約3.1kgサイズ：55*27*34素材:PC+ABS樹脂搭乗可否：持込可能 推奨日数：1−3日 入れられるセット：4−7セット 用途：トリップ/出張※LCCなど、各航空会社によって機内持込の既定が異なる場合が御座います。詳しくはご利用になられる航空会社にお問合せ下さい。コインロッカーのサイズは当社調べとなります。地域によってサイズが異なる場合がございます。※特に小型の商品はキャリーバーが長い為、大型商品と比べるとぐらつきが多くなりますが、段階調節ができるのであれば不具合ではございませんのでご安心ください。★沖縄離島（北海道を除く）は追加送料2000円がかかります。商品のお色は撮影時の環境、ディスプレイの発色などにより実物と多少の違いが生じることがございます。※海外製品の為まれにキズ、におい、雑な商品、印刷のかすれ、サイズにバラつきが見られる場合がございます。予めご理解の上ご購入下さい\"色違いの問題があり、返品や交換はできませんご確認お願いします。#おしゃれ#1泊〜2泊#キャリーバッグ