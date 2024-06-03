FRANK\u0026EILEEN　バリー　S相当　フランネルスキッパーシャツ　チェック

No.t1157 #miyabi ↑ ↑他にも商品出品中(#^.^#) ↑ ↑ ★*☆♪古着は出会いが大切★*☆♪※。.:*:☆見つけた時が買うタイミン※。.:*:☆★Frank\u0026Eileen Barry チェックスキッパーシャツ ネルシャツ フランネル生地 コットン 100%★サイズ 【XXS】S相当 平置き実寸 着丈 59cm 肩幅 36cm 身幅 44cm 袖丈 57cm 素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。 ★カラー ライトグレー系 ★商品状態 使用感少なめ ◆==============================◆◇あくまでも中古品ですので考慮した上でご購入下さい。◇撮影環境によって色味は実物とは異なる場合がございますので、質問頂ければお答えします。◇記載に無い見落としの汚れダメージが許容範囲を超えている場合は【評価前】にご連絡下さい。◇記載している表現に関して画像で判断出来ない場合は、ご遠慮なくコメント質問して下さい。確認せず購入した場合の返品はお受け出来ません。◇梱包または保管時のシワはご理解したうえでご購入下さい。◇コメントのやり取り中であっても購入した方が優先になりますので、ご了承下さい。



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