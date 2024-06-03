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FRANK\u0026EILEEN　バリー　S相当　フランネルスキッパーシャツ　チェック
商品番号 S68568329732
商品名

FRANK\u0026EILEEN　バリー　S相当　フランネルスキッパーシャツ　チェック
ブランド名 フランクアンドアイリーン
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

No.t1157　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　#miyabi　　↑　↑他にも商品出品中(#^.^#)　↑　↑　　★*☆♪古着は出会いが大切★*☆♪※。.:*:☆見つけた時が買うタイミン※。.:*:☆★Frank\u0026Eileen　Barry　チェックスキッパーシャツ　ネルシャツ　フランネル生地　コットン　100%★サイズ　　　【XXS】S相当　　　　　平置き実寸　着丈　　　　59cm　肩幅　　　　36cm　身幅　　　　44cm　袖丈　　　　57cm　素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。　★カラー　　　　ライトグレー系　★商品状態　　　使用感少なめ　　　◆==============================◆◇あくまでも中古品ですので考慮した上でご購入下さい。◇撮影環境によって色味は実物とは異なる場合がございますので、質問頂ければお答えします。◇記載に無い見落としの汚れダメージが許容範囲を超えている場合は【評価前】にご連絡下さい。◇記載している表現に関して画像で判断出来ない場合は、ご遠慮なくコメント質問して下さい。確認せず購入した場合の返品はお受け出来ません。◇梱包または保管時のシワはご理解したうえでご購入下さい。◇コメントのやり取り中であっても購入した方が優先になりますので、ご了承下さい。
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