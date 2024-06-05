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フレッドペリー トップス ポロシャツ Sサイズ ボーダー レディース カジュアル
商品番号 K23920002371
商品名

フレッドペリー トップス ポロシャツ Sサイズ ボーダー レディース カジュアル
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 1,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ可能です\u003c(__*)\u003en0118(ko)1000円以上の物に限ります(•̤ᴗ•̤)1000円以下の商品、まとめればまとめるほどお得になっております✨✨その他商品も出品しております❤️❤️#riikoのレディース【ブランド名/FREDPERRY】【カラー/ボーダー】(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)【サイズ/S】平置き採寸は、写真の採寸表をご覧下さい！【商品説明】中古にしては美品です⭐️☺️まだまだ素敵に着て頂けます(*^^*)❤️❤️汚れや傷などがある場合は、写真の採寸表に記載してありますので、ご覧下さい‼️⭐発送方法はなるべくコンパクトにさせて頂きます！ご希望がこざいましたら、コメント下さいませ(^-^)⭐中古品の為、中古品、ヴィンテージにご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します(*´˘`*)♡⭐不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい(*--)(*__)ペコリ私のお店では、vintage、古着、春服、冬服やアウター、ワンピース、パーカー、セットアップ、スーツなど他にも出品しておりますのでぜひマイページもご覧ください❤️❤️ご覧頂き、ありがとうございます⸜(*ˊᗜˋ*)⸝
http://narcologia.ru/goods/hesitantly527684.html
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