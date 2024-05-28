【自由区：新品】パウダーサテン Vネックブラウス

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パウダーサテンラッフルボウタイブラウス ≪セットアップ対応 / 手洗い ... パウダーサテンラッフルボウタイブラウス ≪セットアップ対応 / 手洗い ...

小さな飾り襟、絶妙な襟ぐり、キャンディースリーブなど、程よくトレンド要素を盛り込んだサテンプルオーバー。パンツと合わせた一枚着としてもおすすめのブラウスです。適度な落ち感と、程よく光沢を抑えた大人のサテン素材です。ご自宅で洗えるイージーケアも魅力です。[特徴]カラー···ブラック素材···サテン季節感···春、秋柄・デザイン···ドット袖丈···長袖