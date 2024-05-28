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【自由区：新品】パウダーサテン Vネックブラウス
商品番号 D60589902598
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【自由区：新品】パウダーサテン Vネックブラウス
ブランド名 自由区
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小さな飾り襟、絶妙な襟ぐり、キャンディースリーブなど、程よくトレンド要素を盛り込んだサテンプルオーバー。パンツと合わせた一枚着としてもおすすめのブラウスです。適度な落ち感と、程よく光沢を抑えた大人のサテン素材です。ご自宅で洗えるイージーケアも魅力です。[特徴]カラー···ブラック素材···サテン季節感···春、秋柄・デザイン···ドット袖丈···長袖
http://narcologia.ru/goods/conception119857.html
http://narcologia.ru/goods/ordering771879.html
http://narcologia.ru/goods/plaque623607.html
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パウダーサテンＶネックブラウス | チーク(Cheek) | 195561809004 ...
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自由区 【マガジン掲載】パウダーサテン Vネックブラウス(検索番号E86) （ホワイト系）
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