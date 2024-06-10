アーバンリサーチドアーズ　ブラウス

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アーバンリサーチドアーズのブラウスです。インドプリントブラウス 定価:12100円背中側が開くようになっていてインナーが見えて可愛いです。１度着用しただけで状態は良いです。●サイズ：タグ表記ワンサイズ 着丈61センチ●素材：コットン100%●カラー:ネイビー 紺