0016 【美品】バーバリー ノバチェック カットソー ブラウス 38

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ka0016⭐️即購入大歓迎⭐️送料無料⭐️匿名配送－－－－－－－－【商品情報】－－－－－－－－◆ブランド BURBERRYバーバリーロンドン◆アイテム ノバチェックリボンカットソーブラウスロゴボタンフリル◆カラー ベージュ※色は写真の映りの具合などで 多少の違いが生じることがございます。 予めご了承ください。◆サイズ/タグ表記:38≪平置き寸法（cm）≫ 肩幅31cm 身幅46cm 着丈63cm 袖丈16cm※事前に検品を行なっておりますが、素人採寸の為 見落としがある場合がございます。 多少の誤差はご了承くださいませ。◆商品の状態 目立った傷や汚れなし ※画像をご確認の上ご購入お願いいたします。－－－－－－－－【注意事項】－－－－－－－－☆インナーの白シャツは撮影用の為付いておりません。☆保管上または梱包によるシワはご容赦ください。☆商品のデザイン・状態には 主観が伴い表現に個人差が生じる事がございます。 ご理解お願いいたします。☆あくまでも中古商品となりますので、 神経質な方はご購入をお控え下さいます様 お願い申し上げます。☆サイズについて 調べてサイズを記載しておりますのが、 情報にばらつきがございます。 その為、画像と採寸内容を載せており ますので、必ずしっかりと確認の上 ご購入お願いいたします。☆返品・返金について・完全に当方の責任がある場合、着払いにて 返品対応させて頂きますのでご安心くださいませ。・注意を払って検品をしておりますが、 見落としがあるかも知れません。 気になる箇所がございましたら、 評価前にご連絡頂くようにお願い致します。＊誠意もって対応させていただきます。最後まで閲覧いただきありがとうございました。╰(*´︶`*)╯素材···コットンカラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋