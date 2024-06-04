IENAブラウス 新品 イエナ ラッフル襟ブラウス

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オーガニックコットンラッフルブラウス（シャツ／ブラウス）｜IENA ...



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IENA - イエナIENA ラッフル襟ブラウス ウエストギャザー アイボリー ...



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追加》コットンフリルシャツブラウス◇ | イエナ(IENA ...



楊柳ラッフルブラウス



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#更紗☆ご発送のお手続きは平日になります☆☆☆☆☆☆☆☆★brand★IENAイエナ★size★後ろ中央丈51脇下身幅46★素材★コットン48%ナイロン48%ポリウレタン4%日本製★詳細★雑誌掲載ブランドIENAイエナ。淡いカーキ色のブラウスです。端には黒のパイピング付き。ラッフル状のラバティンカラーデザインかと思います。ソフトプリーツ加工(シワ加工)の施された生地です。★状態★新品(価格タグはございません)自宅保管のお品でございます事をご理解頂ける方に。ご発送・・メルカリ便常に正規品、本物をお取り扱い致しております。（昼夜を問わず、コメント無しでの即ご購入も承っております）ペットはおりません。喫煙者もいませんが、柔軟剤を含め、生活圏内で付着するニオイはあるかと思います。ニオイに敏感な方のご購入は御遠慮下さいませ。誠に申し訳ございませんが、お値下げのご相談は承っておりません。(複数、ご落札頂いた場合でも申し訳ございませんが、お値引きについてのご相談は承っておりません)いつも沢山のお洋服を購入致しております為、購入時期については失念している事が多々ございます。また、沢山の「いいね」を頂いていますので、コメントに気づかない事もございます。誠に勝手ながら土曜、日曜、祝日のご発送手続きが出来ません。ご発送は平日となります。#更紗☆ご発送のお手続きは平日になります#IENAブラウス#IENAプルオーバー#イエナブラウス #イエナプルオーバー#ラッフル#カーキ色#23#22#雑誌掲載#高橋志津奈#滝沢眞規子#大草直子#葛岡碧 #アストラット#プラージュ#plage#ウィムガゼット#NOBLE#ノーブル#Uncrave#アンクレイヴ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋