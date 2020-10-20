C.J.Banks コーデュロイ　ジャケット　　総柄

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再燃！ コーデュロイジャケットを粋に着こなす」 - ZOZOTOWN

【商品説明】柄がヴィンテージらしいユニセックスで着用頂けるコーデュロイのアウターです。●カラーレッド、ブラウン●ブランドC.J.Banks同ブランド商品広瀬すず着用●素材ポリエステル46％レーヨン 33％コットン 21％●サイズ表記3X160cm〜（△）165cm〜（〇）170cm〜（〇）175cm〜（）180cm〜（〇）●商品状態使用感はあるが、目立ったダメージ等なく、状態の良いused品です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこちらはヴィンテージ商品のため1点ものです。またヴィンテージ商品につき、どちらの商品にもシミ・ダメージ・使用感が多少ある場合がございます。確認できる目立つ汚れについては、商品状態欄に記載致します。このようなヴィンテージ商品の性質を十分ご理解いただいた上で、ご購入くださいますようお願いいたします。古着 ヴィンテージ コーデュロイ アウター ジャケット コート 柄 総柄 幾何学 下北沢 アメカジ ユニセックス