モンベル　WIC.カラーシャツ Women's　レディース Mサイズ ボーダー柄



WIC.カラーシャツ Women's｜モンベル



WIC.カラーシャツ Women's｜モンベル



WIC.ボーダー ロングスリーブジップシャツ Women's｜モンベル



WIC.ボーダーロングスリーブT Women's｜モンベル



WOMENs M モンベル WIC ボーダー ロングスリーブ Tシャツ MONTBELL 1104819 ピンク系 | フリマアプリ ラクマ



WIC.ボーダーロングスリーブジップシャツ Women's｜モンベル



WIC.ボーダーT Women's｜モンベル



WIC.ロングスリーブ カラーシャツ Women's｜モンベル



WIC.ボーダーT Women's｜モンベル



WIC.ボーダーT Women's｜モンベル



WIC.カラーシャツ Women's｜モンベル



WOMENs M モンベル WIC ボーダー ロングスリーブ Tシャツ MONTBELL 1104819 ピンク系



WIC.ボーダー ロングスリーブジップシャツ Women's｜モンベル



WIC.ボーダー ロングスリーブT Women's｜モンベル



2023年最新】モンベル シャツ wic men'sの人気アイテム - メルカリ

モンベルのポリエステルの速乾ポロシャツです。シンプルなボーダー柄で街中でもアウトドアやスポーツでも可愛いと思います。ウエスト部分がくびれたようなデザインになっているのでスタイルもよく見えるかと思います。快適素材ウイックロン®を伸縮性の高いリブ編みにすることで、抜群のストレッチ性を持たせたオープンカラータイプの半袖シャツです。生地の通気性が大変高く、真夏でも爽快な着心地。ウエストをシェイプさせた女性らしいシルエットに仕上げています。襟元にはスナップボタン付き。商品の状態は未使用に近いのあたりになるかと思います。できるだけ小さくして発送となりますのでご了承ください。他にも色々出品しています。