  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
商品番号 P56291297502
商品名

マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

数ある中からご覧いただき、ありがとうございます♪他にも色々なお洋服を出品しています。おまとめ買いで購入金額よりさらに5%OFFいたします♡こちらから→#りくろーくんのバッグ・小物商品一覧○アイテムMICHAELKORSマイケルコースMICHAELMICHAELKORSマイケルマイケルコーストートバッグハンドバッグワンショルダー肩がけ　ショルダーバッグ　ビジネスバッグ　斜め掛け　2wayネイビー　紺色　レザー革　ゴールドプレート　ロゴプレート　ゴールド金具　チェーンベルト　ロゴ刻印通勤　オフィス　オフィシャル　仕事　通学　カジュアル　大容量　A4収納可　PC収納可能○サイズタテ27cmヨコ37cm(底部)35cm(頭部)マチ13cmハンドル高さ15cmショルダー長さ98cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○仕様　真ん中のファスナー付きポケットにより、2室に仕切られています。　内側　オープンポケット4つ　　　　ファスナー付きポケット　1つ○状態使用感はありますが、目立った傷や汚れはございませんので、今後も末長くご愛用頂けます。2wayですが、ショルダーの取り外しは不可能となります。チェーン付きなので、ショルダーを使っていないときもオシャレです。○カラーネイビー○素材レザー○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/update887895.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial188916.html
http://narcologia.ru/goods/displease392731.html
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
マイケルコース MICHAEL KORS バッグ レディース ショルダーバッグ 斜めがけ 2way ハンドバッグ サッチェル 35S8GCAS1L-NAVY ブランド 人気
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
激安直営店 マイケルコース ゼブラ ショルダーバッグ ミニ レオパード ...
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
国内品 マイケルコース 2WAY バッグ ネイビー ショルダーバッグ ...
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
CHANEL - シャネル CHANEL ダイアナ 25 マトラッセ チェーン ...
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
Michael Kors - マイケルコースショルダーバッグピンク2WAYスタッズ ...
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
マイケルコース トートバッグ アウトレット レディース MICHAEL KORS ...
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
マイケルマイケルコース Michael michael kors ショルダーバッグ チェーン レザー 2WAY 黒 ゴールド /☆G レディース
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
Michael Kors - マイケルコースショルダーバッグピンク2WAY ...
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
CHANEL - CHANEL シャネル ショルダーバッグ マトラッセ タッセル ...
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
Michael Kors - マイケルコースショルダーバッグピンク2WAYスタッズ ...
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
CHANEL - シャネル CHANEL ダイアナ 25 マトラッセ チェーン ...
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
マイケルコース(Michael Kors) ハンドバッグ（グリーン・カーキ/緑色系 ...
マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺
CHANEL - CHANEL シャネル ショルダーバッグ マトラッセ タッセル ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru