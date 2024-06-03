マイケルコース♡ショルダーバッグ 2way トート チェーン ゴールド金具 紺

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商品詳細
数ある中からご覧いただき、ありがとうございます♪他にも色々なお洋服を出品しています。おまとめ買いで購入金額よりさらに5%OFFいたします♡こちらから→#りくろーくんのバッグ・小物商品一覧○アイテムMICHAELKORSマイケルコースMICHAELMICHAELKORSマイケルマイケルコーストートバッグハンドバッグワンショルダー肩がけ ショルダーバッグ ビジネスバッグ 斜め掛け 2wayネイビー 紺色 レザー革 ゴールドプレート ロゴプレート ゴールド金具 チェーンベルト ロゴ刻印通勤 オフィス オフィシャル 仕事 通学 カジュアル 大容量 A4収納可 PC収納可能○サイズタテ27cmヨコ37cm(底部)35cm(頭部)マチ13cmハンドル高さ15cmショルダー長さ98cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○仕様 真ん中のファスナー付きポケットにより、2室に仕切られています。 内側 オープンポケット4つ ファスナー付きポケット 1つ○状態使用感はありますが、目立った傷や汚れはございませんので、今後も末長くご愛用頂けます。2wayですが、ショルダーの取り外しは不可能となります。チェーン付きなので、ショルダーを使っていないときもオシャレです。○カラーネイビー○素材レザー○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/update887895.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial188916.html
http://narcologia.ru/goods/displease392731.html
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