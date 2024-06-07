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フルラ　FURLA メトロポリス　グレー
商品番号 G18229846610
商品名

フルラ　FURLA メトロポリス　グレー
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入し5回ほど使用したと思います！保存袋に入れて暗所にて保管していました※バッグのみの出品で、袋は付きません※金具部分に小傷がありますsize:約17cm×13cmマチ約8cm気になされない方でお願いしますm(__)mフルラFURLAメトロポリスチェーンバッグカラー···グレー
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