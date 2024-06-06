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HIROFU長財布/限定色マンゴーイエロー
商品番号 Y65387984681
商品名

HIROFU長財布/限定色マンゴーイエロー
ブランド名 ヒロフ
特別価格 税込 6,678 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···イエロー定価:39.000円ほどヒロフの長財布です。去年の夏にそごう横浜店で購入した限定色です。お値下げ大幅にはできませんが何かありましたらコメントお願いします。長財布なのに厚みがないので色んなバックに入れても邪魔にならずお財布もとても使いやすくておすすめです。色んな財布と入れ替えて使っていたのでトータルで約１ヶ月ほど使用しました。少しだけ汚れがあるので写真をご覧ください。よく見ないと気づかないくらいの汚れです。ポケットの中などは傷や汚れもなくきれいな状態だと思います。返品不可なのでよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/perpetual216246.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion427778.html
http://narcologia.ru/goods/unusable806774.html

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