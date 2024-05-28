EYETHEME 2wayバッグ

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商品詳細
EYETHEME『アイテーマ』 2wayネコハンドルバッグ ショルダーバッグ サイズ縦20横28幅12ぐらいです。片付けと断捨離としているので出品しました。1年ぐらい前に購入して数回くらい使用してません。よろしくお願いします。
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