高級品 サルヴァトーレ フェラガモ ガンチーニ ショルダー ハンド バッグ

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商品詳細
SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモガンチーニワンハンドルバッグショルダーバッグハンドバッグトートバッグダークブラウンゴールド金具本革レザーサイズ（約）全高４０センチ（ハンドル除くと２４センチ）、横３６センチ、厚さ２０センチ、ハンドルの長さ４２センチマグネットタイプ開閉ボタン 内袋×１、ファスナー式ポケット×１、小物ポケット×２ユーズド品になりますので、若干使用感あります。ただ、破れ、剥がれなどの大きな傷や目立つような汚れもないので綺麗な状態です。写真で確認お願いします。気になる点ありましたらお気軽に聞いてください。日本流通自主管理協会加盟(AACD)のブランドリユース店から購入しています。レディース、メンズ、どちらにも使えるユニセックスです。よろしくお願いします。
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