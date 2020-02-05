repetto アラベスク レザー巾着バッグ

カラー···ブラック素材···レザー(本革)柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)○ご覧いただきありがとうございます。 当方が良いと思ったモノを厳選して出品しております。 宜しければ他の出品物も合わせてご覧ください。○主な出品物 一覧US・ヨーロッパのvintage(levi's、リーバイス、USA製、古着、ミリタリー、ワーク、ドレス等)インポート(hermes、エルメス、margiela、マルジェラ等)ドメスティックブランド(isseymiyake、イッセイミヤケcommedesgarcon、ギャルソンyohjiyamamoto、ヨウジヤマモト等)セレクトショップオリジナル(needles、ニードルズ、beams、freaksstore等)【商品内容】○repetto アラベスク 定価69,000+tax使いやすい大きさです。気に入って使っていました。大切に使っていただける方よろしくお願いします。横約34cm縦約36cm幅約14cm持ち手約21cm※多少の誤差はご了承下さい。【condition(4段階S,A,B,C)】Bあくまでも古着vintageですのでご理解の上ご購入ください。内部ヨゴレ、ダメージ有



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