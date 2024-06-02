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ZIP UP RIB KNIT トップス
商品番号 M55203606256
商品名

ZIP UP RIB KNIT トップス
ブランド名 マウジー
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ZIPUPRIBKNITTOP】体のラインに沿って綺麗に見せてくれるニットトップス。逆開ファスナーになっている為、上下とも少し開けて肌見せスタイルに仕上げるのがオススメです。ニットベストとしても使用できるため、インナーを着て上からレイヤードするのも〇。■透け感：なし■光沢感：なし■伸縮性：あり■裏地：なし#きれいに見える#トップス#ニット#ニットトップス#ベスト#伸縮性#肌見せ品番010GAG70-5070素材ポリエステル:100洗濯表示HandwashcoldDonotbleachDonottumbledryflatbedShadeWarmiron、UsepressclothDrycleanウェブストアで購入しました似合いませんでしたので泣く泣くの出品ですウェブストアで白は完売しています柄・デザイン···無地カラー···ホワイトカップ···カップなし季節感···春、夏、秋#マウジー#SLY#トップス#クロップド丈#ヘソだし#今期
http://narcologia.ru/goods/scissoring446696.html
http://narcologia.ru/goods/organization912862.html
http://narcologia.ru/goods/message672927.html
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