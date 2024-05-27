フランス海軍の羽織　アンティーク、、ミニタリー

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カラー···ブルー着丈···ロング柄・デザイン···無地素材···コットンジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···春、秋、冬綺麗なブルーとヘリンボーンの生地がかわいいコートです。古着屋で1万5千円ほどで購入したものです。古着お好きな方いかがでしょうか。着丈89ビショップ、マーガレットハウエル