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GIANNI CHIARINI チェーンショルダー バッグ パイソン レッド
商品番号 E60190279625
商品名

GIANNI CHIARINI チェーンショルダー バッグ パイソン レッド
ブランド名 ジャンニキャリーニ
特別価格 税込 4,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○取り出し口をリボン結びにするバッグが多いですがこちらのタイプはつまみを上下させるだけで開閉できるので便利です。○夏にぴったりのお品物です。斜めがけもできます♪【サイズ】W17.5×H20.5×D13cm(チェーン107cm）多少の誤差はご容赦下さい【カラー】レッド【付属品】保存袋【参考価格】￥39.600※お顔が見えない相手からのお買物はご心配なことがあると思います。ご質問がございましたら遠慮なさらずコメント下さい(^^)　■新品未使用品ですが自宅保管のため状態など気にならない方ならおススメです。カラー...レッド種類...スマホショルダー/スマホポーチ/サコッシュ種類...巾着バッグ
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