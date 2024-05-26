COACH　コーチ　トートバッグ　No.J1361-26224 グレージュ

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商品詳細
■COACH コーチ■本革（内張：サテン）■幅：32cm■高さ：28cm■幅：14cm■カラー：グレージュ（内張：パープル）■保存袋、証明書付き■クリーニング済み正規品USED目立った傷や汚れはなく、きれいな状態です。中古品なので神経質な方はお控えください。
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