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【新品ワケあり】ルイキャトルズ がま口3折長財布 カーフ ブラック
商品番号 K36483153788
商品名

【新品ワケあり】ルイキャトルズ がま口3折長財布 カーフ ブラック
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 6,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドLouisQuatorze(ルイキャトルズ)商品名がま口3折長財布商品番号SG1HA01RP（Q1HA0101）カラーブラック/ローズピンク素材型押しレザーサイズ縦10cm×横19cm×幅3.5cm仕様ホック開閉式がま口コインケース（仕切りあり）×2札入れ×1オープンポケット×5カードポケット×10状態新品ですが長期保存の為シワがあります。内側ピンクのレザー部分に色移りがあります。金具はビニールコーティングされています。★神経質な方はご遠慮ください。（写真をご参照ください。）付属品箱（キズ汚れあり）・保存袋（汚れあり）参考定価＄300（公式HP参考）約43,000円17,800円→16,800円→15,800円→14,800円に値下げしました！購入先☆海外の正規店（免税店）からの購入です。商品の出入りが激しいため、ご購入いただいた時点て既に完売の場合はお許しください。★箱無しでメルカリ便（ネコポス）での発送の場合はこちらの金額から300円お値引きいたします。ご希望の場合はご購入前に「商品へのコメント」でお知らせください。LQ001素材...本革カラー...ブラック柄・デザイン...その他財布形...長財布
http://narcologia.ru/goods/Persia164988.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate708277.html
http://narcologia.ru/goods/traverse782326.html
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