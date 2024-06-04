サイドカッティングスリットワンピース ￥18,700 (税込)

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eimy最新作オレンジのSサイズ未使用品 紙の値札保管しておりません肌見せが苦手な方も着用しやすい１着足元に施されたサイドの大胆なカッティングと深めのスリットが印象的なトレンド感のあるワンピース。トップス部分はスタンドカラーでスッキリとしたシンプルなデザインになっています。【詳細情報】厚み：□薄手 ■普通 □厚手透け感：■なし □あり伸縮性：■なし □あり裏地：□なし ■あり