YAMAHA MOTIF-RACK 音源モジュール

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商品詳細
YAMAHAMOTIF-RACK付属品本体、電源ケーブル一式、取扱説明書、データリスト、インストールガイド、印刷物、CD-ROM、保証書になります。状態動作確認済みです！細かなスレや小傷は見られますが、年代の割に綺麗な状態かと思います。液晶部分は出荷時の保護フィルムが付いております。以下メーカーページより抜粋かつてないサウンドに、世界が再び暑くなる。MOTIF-RACKだからこその、新たなる刺激、感動・・・。MOTIF-RACKは、世界中のトップアーティストから絶賛を浴びているヤマハシンセサイザーのフラッグシップモデル＜MOTIFシリーズ＞（MOTIF8／7／6）の音源部を1Uラックマウントサイズに凝縮した音源モジュールです。新開発の音源LSIの実装、最新DSPアルゴリズムによるリバーブ、最大8系統まで使用可能なインサーションエフェクトの搭載などにより、全く新しい“進化したMOTIFサウンド”を実現。また、マルチティンバー機能を徹底強化するとともに、PCベースの制作環境にも柔軟に対応。ラック音源ならではの新しい機能と使いやすいインターフェースを追求し、トッププレイヤー／クリエイターからDTMユーザーまでの幅広いユースに万全に対応します。また、既にMOTIFをご愛用いただいているユーザーの方の拡張音源としても最適です。待望の\"MOTIFラック音源モデル\"ついに登場!新開発の音源LSIを採用し、\"進化したMOTIFサウンド\"を内蔵。エフェクトやマルチティンバー機能も徹底強化した、最強の音源モジュール。
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