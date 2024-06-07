【期間限定お値下げ中】ラベルエチュード　ロングワンピース

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商品詳細
☆7月31日まで3000円お値引き中です☆この機会に是非ご検討ください。ラベルエチュード（Bellevintage）のキャミワンピースです。お色は少しくすんだ感じのピンクです。裾の部分に保管の際についてしまった写真4枚目のようなシワがあります。着用の際に目立つような場所ではないので、まだまだ可愛く着ていただける商品です。※その他の汚れや傷等はないかと思いますが、素人検品のため、見落としがあるかもしれません。※配送の際はできる限りの注意を払いますが、梱包についても素人のため、畳じわがついてしまうことがあります。ご了承いただける方のみお願いいたします。
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