【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス

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ご覧いただきありがとうございます！未使用、新品の大人気スナイデルのワンピースです。1週間ほど前に購入しました。WEB限定商品です。試着のみでタグもついております。28,600円→12,000円カラー···ライトグレー柄・デザイン···花柄、ボタニカル柄季節感···夏、秋シルエット…プリーツ【Design/Styling】繊細なレースの上に刺繍を施したクラス感のあるドレス。土台のレースと刺繍の色を配色にすることで、レースの立体感が出るような工夫を凝らしました。胸下から裾にかけてあしらったスリットからは、品の良いプリーツが覗きます。特別な日のオケージョンドレスとしてもデイリーでも着用頂ける、上品なルックスにモードで特徴的なデザインを詰め込んだスペシャルな一着です。今季らしく袖のデザインをケープ風にし、WEB限定で再登場です。【Fabric】肌馴染みの良い柔らかなレースを使用しました。Vラインのカッティングにこだわった、インナーキャミソールがセットになっています。赤の刺繍が華やかなライトグレー、ブラックの2色展開です。透け感;あり裏地;インナー付属伸縮性;ややあり光沢感;なし生地の厚さ;やや薄手カラー···グレー柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋