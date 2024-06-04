  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
商品番号 E94433803026
商品名

【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！未使用、新品の大人気スナイデルのワンピースです。1週間ほど前に購入しました。WEB限定商品です。試着のみでタグもついております。28,600円→12,000円カラー···ライトグレー柄・デザイン···花柄、ボタニカル柄季節感···夏、秋シルエット…プリーツ【Design/Styling】繊細なレースの上に刺繍を施したクラス感のあるドレス。土台のレースと刺繍の色を配色にすることで、レースの立体感が出るような工夫を凝らしました。胸下から裾にかけてあしらったスリットからは、品の良いプリーツが覗きます。特別な日のオケージョンドレスとしてもデイリーでも着用頂ける、上品なルックスにモードで特徴的なデザインを詰め込んだスペシャルな一着です。今季らしく袖のデザインをケープ風にし、WEB限定で再登場です。【Fabric】肌馴染みの良い柔らかなレースを使用しました。Vラインのカッティングにこだわった、インナーキャミソールがセットになっています。赤の刺繍が華やかなライトグレー、ブラックの2色展開です。透け感;あり裏地;インナー付属伸縮性;ややあり光沢感;なし生地の厚さ;やや薄手カラー···グレー柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/troupe387711.html
http://narcologia.ru/goods/Addict380018.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce602755.html
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
SNIDEL（スナイデル）の「レースエンブロイダリプリーツードレス ...
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
SNIDEL スナイデル レースエンブロイダリプリーツードレス ネイビー/S ...
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
SNIDEL（スナイデル）の「レースエンブロイダリプリーツードレス ...
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
スナイデル SNIDEL レースエンブロイダリプリーツードレス （ライトグレー）
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
snidel レースエンブロイダリプリーツードレス | ncrouchphotography.com
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
Amazon.co.jp: [スナイデル] レースエンブロイダリプリーツードレス SWFO224283 レディース : ファッション
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
レースエンブロイダリプリーツードレス
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
KANAKOJI on X:
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
SNIDEL（スナイデル）の「レースエンブロイダリプリーツードレス ...
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
SNIDEL - snidel エンブロイダリプリーツードレス 結婚式 オケージョン ...
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
2023年最新】snidel レースエンブロイダリプリーツードレスの人気 ...
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
★大人気★SNIDEL レースエンブロイダリプリーツードレス
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
Amazon.co.jp: [スナイデル] レースエンブロイダリプリーツードレス SWFO194035 レディース : ファッション
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
snidel レースエンブロイダリプリーツードレス 新到着 49.0%割引 www ...
【snidel】レースエンブロイダリプリーツードレス
スナイデル SNIDEL レースエンブロイダリプリーツードレス （ネイビー ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru