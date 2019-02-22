コーチ ボストンバッグ COACH オールレザー 2WAY ギ

コーチマディソンギャザードレザーソフィアサッチェルCOACHボストンバッグショルダー付属2WAYバッグ型番15942サイズW:40×H:19×D:15色黒備考ショルダーストラップ長さ約63cmコーチのマディソン ギャザードレザー ソフィア サッチェルです。ギャザーが施されたお洒落なデザイン。手持ちのハンド、肩がけのショルダーの2WAYの使い分けができます。開閉はファスナー式。□中はファスナーポケット1、ポケット1つ、携帯電話用ポケット1つあり。ショルダーストラップは両端にフックがあり、ワンサイズの長さです。大手オークションサイトにて購入致しました。金具に若干の使用感あります。(写真参照お願いします)目立つ傷や汚れ等なく使って頂けると思います。素材···牛革(本革)カラー···ブラック



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