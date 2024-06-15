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E-39 CHANEL ヴィンテージ ロゴピアス
商品番号 C56933169827
商品名

E-39 CHANEL ヴィンテージ ロゴピアス
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 2,839 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます！箱などの付属品いらない場合は500円引き可能☆即購入可能☆24時間以内発送可能☆国内外のビンテージショップやオクションにで集めました。☆刻印あり☆箱や包装あり☆実物撮影になります☆フォロワー様限定複数購入割引あり☆メルカリ便にで発送×単品のお値下げは不可になります。フォロワー様限定複数購入一回につき1点プラス(2点同時)で500円引きになります。複数購入希望の方はコメントにで商品名の冒頭にある番号をお教えいただければ幸いです。全て箱付きになりますが写真と同じ柄、同じ大きさの箱には限りませんので宜しくお願い致します。あくまでヴィンテージ物であることをご理解いただけますようお願い致します。商品説明やプロフにですでに説明いたしましたご質問はお答えかねますのでご了承くださいませ。完璧な正規品をお求めの方は購入をお控えくださいませ。ここまでご覧いただきありがとうございました、宜しくお願い致します。#ヴィンテージ#シャネル#CHANEL#ピアス#ネックレス#指輪#リング#イアリング
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