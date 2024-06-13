稀少 レディース 半袖Tシャツ 緑 キャラクター 直筆サイン入り アニメTシャツ

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...グリーン袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...夏【商品詳細】後見頃に直筆サイン入り♪前身頃に大きくキャラクターがプリントされた半袖Tシャツです。柔らかい着心地で綿100になっています。【サイズ】(素人採寸)サイズ…L肩幅…39cm袖丈…15cm袖口…17cm身幅…45cm着丈…54cm【注意】後見頃にイラストレーターさんの直筆サインが入っています。撮影環境、モニター等により色が異なる場合があります。◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆#半袖Tシャツ#Tシャツ#緑#GREEN#キャラクターT#レディース#Lサイズ#L#直筆サイン#稀少#レア商品フォロー割いいね割実施してます商品が良ければフォローといいねお願いしますH201



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コラボの原産地 ゲスト：石黒亜矢子｜グラニフ公式オンラインストア



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