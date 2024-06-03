2Wayパフスリブラウス　snidel スナイデル

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こちらで新品見着用でお譲りいただきました。その後、2回ほど着用しました。好みが変わったため，出品いたします。とても可愛く、写真を撮る時上半身が盛れるのでおすすめです^_^カラー···ベージュ#snidel#スナイデル #2wayパフスリブラウスmilaowenfrayiddarichlilybrown等お好きな方に^_^