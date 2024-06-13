新品 muta MARINE ムータマリン MM バイカラーポロシャツ ネイビー

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mutaMARINE2022SSCOLLECTIONMMバイカラーポロシャツ大胆に切り替えたバイカラーデザインがスタイリッシュなポロシャツ。速乾性のあるメッシュ素材を使用、さらっとした肌触りで着心地良く、爽やかなコンディションでストレスフリーな着心地。普段使いからゴルフなどのスポーツシーンまで幅広くスタイリングを楽しめる1枚。0(WF)着丈61身幅44肩幅36袖丈16〖定価〗20900円〖サイズ〗ネイビー×ホワイト〖素材〗ポリエステル〖状態〗◎新品タグ付き喫煙者・ペットはおりません。梱包によるしわはご容赦ください。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼他にもたくさん出品しております。#あめの服一覧はこちら✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼春服夏服秋服アウトドアスポーツゴルフカジュアル半袖未使用トップスシャツかわいい紺色白mutamarinegolfムータマリンゴルフ