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商品詳細
サテンレースチュニックブラウスサテンのしなやかな生地感に大人なシルバーグレーカラーレースがポイントのチュニックブラウスプライベートだけでなく、お仕事やフォーマルでも大活躍する一品。ほとんど透け感がなく、ありそうで無いそんなトップスです！光沢素材で高級感もあり、おしゃれコーデが仕上がりますよ^^sizeM肩幅37／袖長64.5／バスト79〜87／ウエストFree／着丈79.5ポリエステル100%
http://narcologia.ru/goods/housekeeper145009.html
http://narcologia.ru/goods/peroration82615.html
http://narcologia.ru/goods/providence888094.html
ヴィンテージ サテン グレー 長袖 チュニック ブラウス レース Vネック 無地
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