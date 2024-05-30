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ヴィンテージ サテン グレー 長袖 チュニック ブラウス レース Vネック 無地
商品番号 U23933691758
商品名

ヴィンテージ サテン グレー 長袖 チュニック ブラウス レース Vネック 無地
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サテンレースチュニックブラウスサテンのしなやかな生地感に大人なシルバーグレーカラーレースがポイントのチュニックブラウスプライベートだけでなく、お仕事やフォーマルでも大活躍する一品。ほとんど透け感がなく、ありそうで無いそんなトップスです！光沢素材で高級感もあり、おしゃれコーデが仕上がりますよ^^sizeM肩幅37／袖長64.5／バスト79〜87／ウエストFree／着丈79.5ポリエステル100%
http://narcologia.ru/goods/housekeeper145009.html
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