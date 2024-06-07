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ワコール　スリップ　CINQ FORT STUIDIO FIVE
商品番号 O28403634179
商品名

ワコール　スリップ　CINQ FORT STUIDIO FIVE
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 2,317 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#なんくるないさぁストアのランジェリー一覧はこちら　↑↑↑まとめご購入で送料分お値下げしますSTUDIOFIVEランジェリーバスト80cm丈　　80cm定価　¥15000バスト　80丈　　80センチ⭐️素材レース部分　ナイロン本体　　　　ポリエステル⭐️シルエットフロント、バックラインともにVカット部分にレースをあしらったセクシーライン新品　未使用品長期クローゼットでビニール袋のままクローゼットにて保管長期自宅保管にてタグにシミあります。写真4枚目参照今回の写真撮影の為、袋から出して撮影その為少し畳み皺があります。また、素人管理、保存、梱包のため、気になる方や神経質な方はご遠慮ください。デリケートな品物ですので質問等ありましたらご連絡下さい。★他のランジェリーも色々と出品しています。複数ご購入の方は同梱お値引いたしますのでお気軽にコメントください。#ランジェリー#スリップ#スタディオファイブ#サンクフォール#レースゴージャス
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