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【FACTOTUM】Tシャツ
商品番号 U53608717414
商品名

【FACTOTUM】Tシャツ
ブランド名 ファクトタム
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ベージュ袖丈···半袖ネック···Uネック●サイズ：タグ表記Lサイズ肩幅35cm身幅45cm着丈60cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/shuttle539425.html
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