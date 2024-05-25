SACAI x PORTER ナイロン 財布 黒 サカイ ポーター

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Sacai×PorterNylonWalletです。別の財布を使うことになりましたので、お譲りしたいと思います。サイズ:約11.5×9cm色:ブラック素材:Outer:100%Nylon状態:3ヶ月ほど使用しました。リングの部分のメッキが剥がれおりますがそれ以外は状態は良好ですSacai×PorterNylonWalletブラックサカイポーターナイロンウォレット財布黒小銭入れカードケースミニポーチネック品番：SCU-001新品定価：28,600円ポーターを代表するタンカーシリーズのナイロンツイルを使用。アノニマスな無印ロゴで存在感をなくしながらも、一目でポーターと匂わせるデザイン。サカイとのコラボレーションアイテムらしいオシャレなアシンメトリージップ配色で、片方はシルバー、片方はゴールドの務歯になっています。ジッパー持ち手にsacaiのロゴ刻印入り。カードポケットが4か所で、中央ポケットには小銭や鍵を収納でき、その両サイドにお札等を入れられます。Dリング部分にロングネックレスチェーンを付けてネックウォレットとして使ったり、ウォレットチェーンを付けてパンツやバッグと連結したり、様々な使い方をお楽しみいただけます。財布形/開け口...L字ファスナーカラー...ブラック素材...ナイロン柄・デザイン...無地