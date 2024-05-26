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✿　着物リメイク　古布　チャイナ風ジャケット　トップス　羽織物　✿　１５
商品番号 V18623423349
商品名

✿　着物リメイク　古布　チャイナ風ジャケット　トップス　羽織物　✿　１５
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✦ご覧いただきありがとうございます✦⚠️　着物リメイク　古布　羽織物　トップス　　　チャイナ風ジャケットのみの販売です⚠️　✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥　　　　お値下げ交渉　　　　　　　ご遠慮ください。　✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥　こちらは一点物の手作り品を購入した　ものです。　　購入後、未使用ですが　古布•着物リメイク品です。　キズ、シミ、、色あせ、擦れ、補修跡、　古布特有のにおい等あるかと思います。　　その点をご理解いただきご検討ください。　　　　　チャイナ風ジャケット　トップス　　　スタンドカラー　　古布　着物リメイク　　　✥　サイズ　　平置きで計測　　　　身幅　　約53cm　　　　着丈　　約54cm　　　　袖丈　　約48cm　　参考までに　　モデルの通常sizeは11号　身長　163cm　　　　　　　▶　画像は実物に近いお色になるよう撮影　　しておりますが、お使いのモニターに　　よって実際のお色とは異なることがあ　　ります。ご理解、ご了承ください。　✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古布•着物リメイク品が大好きで　　　以前から少しずつ集めてきました。　　　大好きな物たちに囲まれて十分に　　　楽しませてもらいましたので　　　　どなたかお好きな方へお譲り　　　できたら幸いです。　　　古布•着物リメイクにご理解　　　いただける方のご購入よろしく　　　お願いいたします。　　　⚠️　ペット（ネコ）がおります。⚠️　　　　　　　　アレルギーのある方、完璧を求める方は　　ご購入をお控えください。　　　　✿　素人採寸です。　　　多少の誤差をご理解の上ご購入　　　よろしくお願いします。　✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✭✥✥✥✥✥✭✥✥✥✥　　　コンビニ払いでご購入予定の方　支払い予定日を手続き後お知らせください。　✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥　☆発送について☆　畳んでの発送となります。　シワになりにくいよう発送いたしますが　梱包の関係上多少のシワはご理解ください。　　　着物リメイク　古布　　　チャイナ風ジャケット　アウター
http://narcologia.ru/goods/recuperation179921.html
http://narcologia.ru/goods/capitation655108.html
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