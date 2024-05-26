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- ✿ 着物リメイク 古布 チャイナ風ジャケット トップス 羽織物 ✿ １５
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商品詳細
✦ご覧いただきありがとうございます✦⚠️ 着物リメイク 古布 羽織物 トップス チャイナ風ジャケットのみの販売です⚠️ ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ お値下げ交渉 ご遠慮ください。 ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ こちらは一点物の手作り品を購入した ものです。 購入後、未使用ですが 古布•着物リメイク品です。 キズ、シミ、、色あせ、擦れ、補修跡、 古布特有のにおい等あるかと思います。 その点をご理解いただきご検討ください。 チャイナ風ジャケット トップス スタンドカラー 古布 着物リメイク ✥ サイズ 平置きで計測 身幅 約53cm 着丈 約54cm 袖丈 約48cm 参考までに モデルの通常sizeは11号 身長 163cm ▶ 画像は実物に近いお色になるよう撮影 しておりますが、お使いのモニターに よって実際のお色とは異なることがあ ります。ご理解、ご了承ください。 ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ 古布•着物リメイク品が大好きで 以前から少しずつ集めてきました。 大好きな物たちに囲まれて十分に 楽しませてもらいましたので どなたかお好きな方へお譲り できたら幸いです。 古布•着物リメイクにご理解 いただける方のご購入よろしく お願いいたします。 ⚠️ ペット（ネコ）がおります。⚠️ アレルギーのある方、完璧を求める方は ご購入をお控えください。 ✿ 素人採寸です。 多少の誤差をご理解の上ご購入 よろしくお願いします。 ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✭✥✥✥✥✥✭✥✥✥✥ コンビニ払いでご購入予定の方 支払い予定日を手続き後お知らせください。 ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ ☆発送について☆ 畳んでの発送となります。 シワになりにくいよう発送いたしますが 梱包の関係上多少のシワはご理解ください。 着物リメイク 古布 チャイナ風ジャケット アウター
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http://narcologia.ru/goods/capitation655108.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome827143.html
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