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商品詳細
プラダ サフィアーノキュイール ドゥーブレ ハンドバッグ ブラック＊お互い気持ちよくお取引きをする為に、ご購入、コメント前には必ずプロフィールをお読みください。＊気になる点はできる限り1度にまとめてコメントください。＊中古品・自宅保管になりますので、ちょっとしたダメージ等気にされる方・かなり神経質な方のご購入はご遠慮ください。———————————–+++————————————プラダのハンドバッグです。ブラックカラーに内側のレッドカラーがアクセントになっています！プライベート・ビジネスどちらでもお使いいただけます☆———————————–+++————————————☽素材サフィアーノレザー☽色ブラック レッド ゴールド金具☽状態擦れなどもなく全体的に綺麗な状態です。☽サイズ《約》H26.0xW35.0xD17.0cm☽刻印・シリアルナンバー1BG756☽付属品ポワニエネームタグギャランティカード☽購入先国内正規店質屋・古物市場ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）PRADA#29932#HOハンドバッグ
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