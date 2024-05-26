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プラダ　サフィアーノキュイール　ドゥーブレ　ハンドバッグ　ブラック
商品番号 R74382278896
商品名

プラダ　サフィアーノキュイール　ドゥーブレ　ハンドバッグ　ブラック
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 34,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダ　サフィアーノキュイール　ドゥーブレ　ハンドバッグ　ブラック＊お互い気持ちよくお取引きをする為に、ご購入、コメント前には必ずプロフィールをお読みください。＊気になる点はできる限り1度にまとめてコメントください。＊中古品・自宅保管になりますので、ちょっとしたダメージ等気にされる方・かなり神経質な方のご購入はご遠慮ください。———————————–+++————————————プラダのハンドバッグです。ブラックカラーに内側のレッドカラーがアクセントになっています！プライベート・ビジネスどちらでもお使いいただけます☆———————————–+++————————————☽素材サフィアーノレザー☽色ブラック　レッド　ゴールド金具☽状態擦れなどもなく全体的に綺麗な状態です。☽サイズ《約》H26.0xW35.0xD17.0cm☽刻印・シリアルナンバー1BG756☽付属品ポワニエネームタグギャランティカード☽購入先国内正規店質屋・古物市場ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）PRADA#29932#HOハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/stepchild661352.html
http://narcologia.ru/goods/response178142.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric209145.html
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