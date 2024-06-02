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商品詳細
↓バッグ一覧はこちらから#カメリアshopバッグ一覧ケイトスペードニューヨークの大きなリボンが可愛いトートバッグです。ビッグトートバッグ夏らしいブルーのマリンカラーです◯●サイズ：縦幅28cm横幅43cm(一番長いところ)28cm(底面)マチ15cm持ち手の高さ 24cm(肩掛け可能)●状態外側→目立つ傷や汚れは見当たりません。内側→1箇所シミがあります。(8枚目)全体的にキレイなお品かと思いますが、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。マチ部分、畳んで梱包いたします。※ヤマト⇔郵便局を切り替えて発送する場合があります。↓その他のバッグ一覧はこちらから#カメリアshopバッグ一覧♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱★リピーター様、フォロワー様は割引致しますので教えてください★2,000円以上→200円off5,000円以上→500円off10,000円以上→1000円off20,000円以上→2000円off
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希少カラー✨マリン✨青 ケイトスペード 大容量 かごバッグ リボン トートバッグ
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