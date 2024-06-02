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マルニかこバック緑
商品番号 K73269472981
商品名

マルニかこバック緑
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掲載しているカラーが海外にしかなかったので輸入して2年前に2万円ほどで購入しました。ミニバックばかり普段使用するためほぼ未使用です。仕様⇒縦約26cm×横約21cm×厚み約16cm手織り特有の織りキズ、目飛び、スラブなどが見られますが、手織りの風合いを表現するため、あえて残したデザインになっていますので、予めご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/injure867567.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic167912.html
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