極美品FURLAフルラ トップハンドルバッグ チェーンショルダーバッグ グレー系

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商品詳細
管理番号:36688ブランド名:フルラ商品名:ハンドバッグ素材:レザーカラー：グレー系A4ファイル収納：不可サイズ：約W(上部20)(底部20) × H15 × D9 cmハンドル(付け根から計測)：約23cmショルダー(金具から計測)：約111cm付属品：ストラップポケット外部オープンタイプ×1内部オープンタイプ×2休日：日曜・祝日・（仕入れ日：不定期）詳細：全体的に使用感の少ない状態の良い綺麗な気になる様な傷、汚れはございません。まだまだ十分にお使い頂けます。コンパクト財布・コスメポーチ・スマホが十分入る大きさのバッグです。破け、ベタツキ、粉吹き、不快な匂い使用に問題のあるダメージはございません。中古品なので程度は出来る限りお伝えしますが、感じ方は個人差があり完璧なお品をお求めの方、使用に問題の無い細かい事を気にする方、色味にこだわりのある方,真贋済みのお品ですが不安な方は購入をお控え下さい。パソコンやモニター設定によっては色合いが異なる場合がございます。予告なしに出品終了する事がございます。カラー...グレー柄・デザイン...無地素材...本革
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