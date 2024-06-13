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商品詳細
20年くらい前に約30万円で購入したCHANELの復刻トートになります。四つ角や内部にスレが見られますが取手部分も自立しますしベタつき等もありませんので美品だと思います。中古になりますのできになる点は質問してください。ギャランティカードありました！付属品…保存袋 ギャランティカード素材···レザー(本革)カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ
http://narcologia.ru/goods/approximate914420.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring332596.html
http://narcologia.ru/goods/waveform729317.html
CHANEL 復刻トート キャビアスキン
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CHANEL 復刻トート キャビアスキン
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