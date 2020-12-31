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3.1 Philip limノースリーブトップス　シルク
商品番号 H30611651053
商品名

3.1 Philip limノースリーブトップス　シルク
ブランド名 スリーワンフィリップリム
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3.1PHILLIPLIMレディースノースリーブトップス素材:絹100%カラー:ベージュサイズ0身幅約40cm2、3回着用しましたが、サイズアウトのため出品しました。美品です。さりげなくおしゃれなデザインです。自宅保管中古品ですのでご理解頂ける方にお願いします。
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