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neuf cent neuf ストライプオーバーサイズチュニックシャツ
商品番号 K65400435251
商品名

neuf cent neuf ストライプオーバーサイズチュニックシャツ
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

季節感···春、夏、秋柄・デザイン···ストライプ素材···コットン袖丈···長袖タグ付き　未使用品素材　綿　60％　　　ナイロン37％　　　ポリウレタン　3％白に水色のストライプ柄涼しげで爽やかな印象の色合い前ボタンは全開になり、比翼仕立で高級感があります。袖口は折り返すことも出来ます。ゆったりとしたサイズ感着丈　　後ろ　99㎝　　　　前　　77㎝定価　23100円
http://narcologia.ru/goods/reinforcement616399.html
http://narcologia.ru/goods/plaque551307.html
http://narcologia.ru/goods/ordering939179.html
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