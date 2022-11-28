半袖カットソー☆プライドグライド

ご覧いただきありがとうございます☆prideglideの半袖カットソーです。生地は春秋冬にピッタリです。長袖の上に重ねて着ても可愛いですし、半袖の上に重ねてカーディガンを羽織ってもとても可愛いです☆透け感があるので、中に着るものによっていろんなスタイルを楽しめます。胸元に付いているスパンコールもキラキラと光を反射して素敵です。１度だけ短時間着用したのみで、目立った汚れはありません。



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