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半袖カットソー☆プライドグライド
商品番号 F69939116496
商品名

半袖カットソー☆プライドグライド
ブランド名 プライドグライド
特別価格 税込 1,368 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☆prideglideの半袖カットソーです。生地は春秋冬にピッタリです。長袖の上に重ねて着ても可愛いですし、半袖の上に重ねてカーディガンを羽織ってもとても可愛いです☆透け感があるので、中に着るものによっていろんなスタイルを楽しめます。胸元に付いているスパンコールもキラキラと光を反射して素敵です。１度だけ短時間着用したのみで、目立った汚れはありません。
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